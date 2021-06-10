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Binlerce yıllık surlar ilân-ı aşk tahtasına döndü

Binlerce yıllık surlar ilân-ı aşk tahtasına döndü
Binlerce yıllık surlar ilân-ı aşk tahtasına döndü

Bursa'nın İznik ilçesinde gençlerin 2 bin yılık surlara aşklarını yazması tepkiye sebep oldu.

Binlerce yıllık surlar ilân-ı aşk tahtasına döndü - Tıkla İzle

İznik ilçesinde binlerce yıllık surlar ilân-ı aşk tahtasına döndü. Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan tarihî surlara kimliği meçhul kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı.

UNESCO dünya kültürel mirası geçici listesinde yer alan İznik'in 2 bin yıllık surlarına geçtiğimiz zamanlarda da yazılan yazılar, İznik Belediyesinin teşebbüsüyle Turizim Bakanlığı tarafından özel makineler ile temizlenmişti. Surlardaki son yazıları görenler, bu duruma tepki gösterip, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Mehmet Buldu

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