Binlercesine poşet geçirildi, havadan böyle görüntülendiler

Tokat Valisi Ozan Balcı tarafından başlatılan ‘Tarım Tokat' projesi kapsamında meyve fidanı üretilerek çiftçilerle buluşturuluyor. Bu kapsamda 'Tokat Cevizle Kalkınıyor Projesi' ile 3 yılda 1 milyon ceviz fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde ceviz fidanlarını aşılama çalışması devam ediyor. Tarım işçileri tarafından aşılanan ceviz fidanlarının soğuktan korunması için poşetlenerek etrafı toprakla kaplanıyor.

100 bin ceviz fidanı aşılanıyor

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ahmet Boz, Tarım Tokat projesi kapsamında 100 bin ceviz fidanın aşılanma çalışmasının devam ettiğini kaydetti. Bölgede fidan ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmalar dikkat çeken Boz, “Toplu kurulacak olan kapma bahçeler için başta ceviz olmak üzere üzüm, bağ ve kira gibi meyve fidanlarında destek verilecek. Geçen yıl Sayın Valimiz 20 bine yakın ceviz fidanı 50 bine yakın da bağ fidanı dağıtımı yaptı. Bu sene ise 100 bin adet şu an aşılanmakta olan cevizimiz var. Bunların yüzde 70-80' chandler geri ise yerel çeşitlerden oluşan aşılama yapılacaktır” dedi.

Aşı oranın yükseltmek için fidanlar poşetleniyor

Cevizde aşıyı tutturma oranı çok düşük olduğunu ifade eden Boz, “Aşılanan ceviz yüzde 30-40 seviyelerinde tutuyor. Biz geçen sene yüzde 60'ın üzerinde bir verim sağladık. Bu sene de inşallah o rakamları sağlarsak çok güzel bir verim geçireceğimizi düşünüyoruz. Fidanların dikildiği bölge soğuk geçtiği için naylon torbalara konularak uyuşması daha sağlıklı sağlanması gerekiyor. Ondan dolayı işçiliğimiz biraz daha fazla oluyor. Aşılan ceviz fidanlarına poşet geçiriliyor. Poşetlerin içerisine kum doldurularak da bitkin neminin azalmasını sağlıyor. Bu da verimi etkiliyor ister istemez” diye konuştu.

Nurhan İçmez

