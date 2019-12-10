BioCube İstanbul girişimcisine 5 milyon TL'lik değerleme ile yatırım

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) bünyesindeki kuluçka merkezlerinden BioCube İstanbul'da yer alan startup firmalarından PRP İlaç, MAIN (MaQasid Angel Investors Network)'den 5 milyon TL değerleme ile tohum yatırımı aldı.

İlk temas Dealhacker'da

İlk defa 26 Nisan 2019'da Hilton Maslak'ta gerçekleştirilen MAIN Dealhackers'ta görücüye çıkan PRP İlaç ve Sağlık Ürünleri, Kasım 2019'da Polat Renaissance Hotel'de gerçekleştirilen 3'üncü Uluslararası Dealhacker etkinliğinde MAIN platformundaki melek yatırımcılardan Enes UĞURLU ile görüşmelerde bulunarak 5 milyon TL değerleme ile tohum yatırımı olanağına kavuştu.

“Takviye sağlık ürünleri geliştiriyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve PRP İlaç'ın geliştirdiği projelerin temel olarak iki sorunu çözdüğünü kaydeden PRP İlaç ve Sağlık Ürünleri Firma Kurucusu Dr. Salih Beşir, “Firmamız uygun fiyatlarla yüksek kaliteli sağlık ürünleri sunuyor ve destekleyici sağlık ürünleri üreterek sağlıklı bir yaşam tarzını geliştiriyor. Birincisi saç ve cilt bakımı. Diğer problem ise tüm toplumların karşılaştığı kronik sağlık problemleri. PRP İlaç, bu soruna bir çözüm olarak diyet ve gıda takviyesi ürünleri sunuyor” diye konuştu.

“Türkiye büyük katkı sağlayacak”

PRP İlaç'ın tohum yatırımı almasıyla ilgili olarak son derece heyecanlı olduklarını ifade eden MAIN Kurucu Ortağı ve CEO'su Dr. Yavuz Selim Sılay, “PRP İlaç ve Sağlık Ürünleri teknolojisini, deneyimini ve orijinal ürünlerini uluslararası pazarlara genişletmeyi planlıyoruz. Bunu Enes Uğurlu'nun geniş bağlantıları ve Eczatrend ile iş birliği yaparak en kısa sürede pazarlama olanakları aracılığıyla hayata geçireceğiz” dedi. Sılay, MAIN'in ilk hedeflerinden birinin, İstanbul'u sağlık, enerji, tarım ve diğer teknoloji alanlarında vizyon sahibi etik yatırımcılarla hızla büyüyen fonlar sağlayan bir yatırım merkezi haline getirmek olduğunu kaydetti. MAIN Yönetici Ortağı Ayman Ghoneam ise MAIN'in Girişim Sermayesi Fonları için yüksek performansa sahip bir portfolyo geliştirmede kritik bir rol oynadığını ve Türkiye'nin başlangıç için yeni girişim sermayesi yatırımları kurarak ekosisteme önemli bir finansal katkı sağlayacak pozisyonda bulunduğunu belirtti.