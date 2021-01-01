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BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'den aşı açıklaması

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'den aşı açıklaması
BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, korona virüse karşı geliştirdikleri aşının üretim kapasitesinin arttırılması için çalıştıklarını ifade ederek, bu ayın sonuna kadar konuya ilişkin net bir plan hazırlamayı umduklarını söyledi.

Korona virüse karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, "Aşının üretim kapasitesini arttırmaya yönelik yoğun bir çaba içerisindeyiz, yeni işbirlikleri kurmaya çalışıyoruz. Üreticilerle görüşmeler devam ediyor. Konunun Ocak ayının sonuna kadar netleşmesini umuyoruz” dedi. Avrupa'da aşı konusunda yaşanan yetersizliği krizine değinen Şahin, “Birçok farklı firmanın yeterli sayıda aşı üreteceği düşünülüyordu. Yeterince aşı temin edilir, durum o kadar da kötüye gitmez gibi bir anlayış vardı. Fakat şu anda piyasada onaylı aşı eksikliği durumu söz konusu. Başka aşılara onay verilene kadar bizim aşımızın üretim ve dağıtım sürecinde boşluklar oluşabilir” dedi.

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