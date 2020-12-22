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BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'den mutasyon virüs açıklaması

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'den mutasyon virüs açıklaması
BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin'den mutasyon virüs açıklaması

Alman BioNTech’in kurucu ortağı Uğur Şahin, İngiltere’de mutasyon virüsün tespit edilmesine ilişkin, “Yeni mutasyon virüse karşı bir aşıyı geliştirmeye başlayabiliriz. Teknik olarak 6 hafta içinde yeni bir aşı hazırlayabiliriz” dedi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgını etkisini sürdürürken, İngiltere'de mutasyon korona virüsün görüldüğünün ve hızla yayıldığının açıklanması başta Avrupa ülkelerinde endişeye neden oldu.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bazı ülkelerde yaygın kullanım izinlerinin alınması ve aşılamanın başlamasının ardından aşıların mutasyon virüs üzerindeki etkisi de tartılmaya başlandı.

ABD'li ilaç firması ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen aşılar yapılırken, BioNTech mutasyon virüse ilişkin açıklama yaptı.

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, korona virüse karşı geliştirilen aşının, İngiltere'de tespit edilen mutasyon virüse karşı da “büyük ihtimalle” etkili olacağını ancak mutasyon virüse karşı aşının da 6 hafta içinde hazırlanabileceğini sözlerine ekledi. Şahin, “Bilimsel olarak, geliştirilen aşının bağışıklık tepkisinin mutasyon virüsle de baş edebilmesi kuvvetle muhtemel. Ancak gerekirse, yeni mutasyon virüse karşı bir aşıyı geliştirmeye başlayabiliriz. Teknik olarak 6 hafta içinde yeni bir aşı hazırlayabiliriz” ifadesini kullandı.

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