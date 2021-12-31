BiP 2021'de yurt dışında 4,5 kat büyüdü

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen BiP, 2021 yılını geride bırakırken fark oluşturan yenilikçi özellikleri sayesinde dünya çapında 192 ülkede milyonların tercihi olmayı sürdürüyor. 2021'de 90 milyondan fazla indirilen BiP'in Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısında önceki seneye oranla 2 kat büyüme yaşandı. Dünya çapında da hızlı büyümesini devam ettiren BiP; özellikle Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Malezya gibi yüksek nüfusa sahip ülkelerdeki başarısıyla dikkatleri çekti. Yaşanan tüm bu gelişmelerin etkisiyle BiP'in global çaptaki aktif kullanıcı sayısı ise 4,5 kat arttı.

“Dünya çapında BiP'e ilgi katlanarak artıyor”

Kullanıcı talepleri doğrultusunda BiP'in her geçen gün gelişerek milyonların tercihi olmaya devam ettiğini belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, şöyle konuştu:

“BiP, 2021 yılında uluslararası başarısını kanıtlayarak sadece Türkiye'de değil, dünyanın 192 ülkesinde hızlı ve güvenli iletişim deneyimi sunmaya devam etti. Küresel uygulamalarda yaşanan kesintilerle birlikte BiP'in avantajları daha da ön plana çıktı. Bu süreçte BiP ile sadece Türkiye'deki değil, dünya çapındaki kullanıcılarımız da iletişimlerini kesintisiz ve kaliteli bir biçimde devam ettirdi. BiP, yıl içerisinde farklı ülkelerde de en çok tercih edilen uygulamalar arasında ilk sıralara yerleşme başarısını yakaladı. Bu da BiP'in yurt dışındaki aktif kullanıcı sayısına 4,5 katlık artış olarak yansıdı. Yeni yılda da fark oluşturan yeteneklerimiz ve çok yakında hayata geçireceğimiz uçtan uca şifreleme gibi gelişmiş güvenlik özelliklerimizle hem dünyada hem de Türkiye çapında milyonların tercihi olmayı sürdüreceğiz.”

2021'de hayatı kolaylaştıran BiP güncellemeleri

BiP'in yıl içerisinde hayata geçirdiği önemli güncellemelerinin başında ‘Durum' özelliği geliyor. Kullanıcılar ‘Durum' menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor ve listesindeki durumları da izleyebiliyor. Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP'in ‘Grup Taşıma' özelliği ise kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri hızlı ve kolay bir şekilde BiP'e aktarılabiliyor.

HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmelerde katılımcı sayısını 10'dan 15'e yükselten BiP, grup görüntülü görüşmede katılımcı kişi sayısını rakiplerinin yaklaşık 2 katına çıkararak farkını ortaya koyuyor. Böylece BiP, kalabalık çevrim içi buluşmaların en önemli adresi oluyor. 2021 yılı içerisinde chat görünümünü de yenileyen BiP'te kullanıcılar; sohbetlerini arşivleyebiliyor, önemli kişi ya da grupları sohbet ekranında sabitleyebiliyor, mesajlarının yazı tipini diledikleri gibi değiştirebiliyor.