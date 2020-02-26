BiP anlık çeviri özelliği ile GLOMO ödüllerinde en yenilikçi uygulama seçildi

GSMA tarafından düzenlenen GLOMO ödüllerinde teknolojiyi kullanarak insanların hayatlarına değer katan projeler yarışıyor. 25'inci kez verilen ve mobil teknoloji dünyasının küresel ölçekteki en prestijli ödülü olarak nitelendirilen Global Mobil Ödülleri'nde bu yıl jüri değerlendirmesi sonucu dokuz kategoride 40'ı aşkın proje ve servis ödüle layık görüldü. Türkiye'de ve dünyanın 192 farklı ülkesinde 42 milyon kişi tarafından indirilmiş olan ve operatör bağımsız olarak kullanılabilen BiP, GSMA tarafından organize edilen Global Mobil Ödülleri'nde (GLOMO) büyük ödül kazananlar arasına adını yazdırdı. Bu sayede Turkcell, GLOMO'da Türkiye'den ödül alan tek şirket olduğu belirtildi.

Murat Erkan: "Türkiye'de geliştirdiğimiz uygulamalar dünyaya yayılıyor"

Dijital servislerini sürekli geliştirmeye ve yeni özellikler eklemeye devam ettiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "BiP'e eklediğimiz ve sohbet sırasında anlık olarak 100'den fazla dilde anlık çeviri yapabilme özelliğinin, dünyanın en saygın ödüllerden birisi olan Global Mobile Awards ödüllerinde 'En Yenilikçi Mobil Uygulama' ödülüne layık görülmesi bizi çok memnun etti. Bu ödül yenilikçi çalışmalarımızın tüm dünyada yakından takip edildiğini göstermesi açısından da önemli. Bu topraklarda geliştirdiğimiz uygulamaların dünyanın her köşesine yayılması bizi gururlandırıyor. Önümüzdeki dönemde bin 300'den fazla mühendisimizle dijital servislerimize benzersiz özellikler eklemeye ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

En Yenilikçi Mobil Uygulama: BiP

Yapılan bilgilendirmede; Dünyada 192 farklı ülkede kullanılan BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile kesintisiz iletişim sunarken, geliştirdiği yeni özellikler ile dünyadaki benzer uygulamalarla küresel ölçekte rekabet ediyor. Gece Modu, Kişiselleştirilmiş Menü gibi özellikler ile farklı bir kullanıcı deneyimi yaşatan BiP, Acil Durum özelliği ile de kullanıcılarının acil durumlardan sonra durum bilgileri ve konumlarını tek bir tuş ile hem BiP mesajı hem de SMS ile paylaşmalarını sağlıyor. Çeviri özelliği ile anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etme imkanı sunarak dil bariyerini ortadan kaldıran BiP, kullanıcılarının gelen mesajları çevrilmiş olarak görüntülemelerini sağlıyor ve gönderdikleri mesajları anlık olarak çevirme özelliği sunuyor. BiP bu özelliği ile Global Mobil Ödüllerinde En Yenilikçi Mobil Uygulama Ödülü'nün sahibi oldu.