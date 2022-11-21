BiP çekilişleri devam ediyor

BiP'in kampanya ve çekilişleri devam ediyor. Platform, yeni çekilişinde kullanıcılarına iPhone 14 Pro Max hediye edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında BiP içerisinde yer alan servislerden BiPClub'taki Çekilişe Katıl butonuna tıklayarak isim, soy isim ve il bilgilerini giren yeni veya mevcut bireysel hat sahiplerine uygulama üzerinden mesaj attıkları her yeni kişi için bir çekiliş hakkı sunuluyor. 28 Ocak 2023'e kadar sürecek olan kampanya süresince katılım hakkı kazanabilmek için her ay Çekilişe Katıl butonunun bir kez tıklanması gerekiyor. 10 Şubat 2023'te yapılacak çekilişle belirlenecek talihliler, 14 Şubat 2023 tarihli gazetede ilan edilecek.

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