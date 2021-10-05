BiP güçlü alt yapısıyla kesintisiz iletişim sunuyor

Kullanıcı sayısı hızla artan BiP, üstün özellikleriyle kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP sadece Türkiye'de değil dünyanın 192 ülkesinde de hızlı ve güvenli iletişim hizmeti veriyor.

Rakiplerinden farklı özelliklere sahip olan uygulamada 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşma seçeneği de bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde kullanıcılarını merakla beklenen ‘durum özelliği' ile de buluşturan uygulama, anlık çeviri özelliği sayesinde mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etme imkanı sağlarken, sadece normal zamanda değil afet anlarında da ‘acil durum' özelliğiyle kesintisiz iletişim sunuyor.

Dünya genelinde operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği uygulamanın grup taşıma özelliği sayesinde kullanıcılar daha önce kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki gruplarını ve sohbet geçmişlerini hızlı ve kolay şekilde BiP'e aktarabiliyor. Kullanıcılar mevcut sohbet gruplarını aktarırken grupta daha önce uygulamayı yüklemiş olan kullanıcıları da tek tek seçmek zorunda kalmadan uygulamaya otomatik olarak ekleyebiliyor.