BiP ile Trendyol yeni bir iş birliğine imza attı

Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BiP, bireysel kullanıcılara sunduğu kolaylıkların yanı sıra kurumsal kullanıcıları için de farklı çözümler geliştiriyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, satıcılarıyla iletişim süreçlerini BiP Keşfet'in Kapalı Grup İletişim Kanalları'na taşıyor. Böylece Trendyol iş ortaklarına yönelik bilgilendirme, duyuru ve eğitim videolarını BiP'teki kanal üzerinden paylaşacak. Trendyol, BiP'in sunduğu platform üzerinde interaktif senaryolar gerçekleştirerek satıcılarıyla etkileşimini artırmayı hedefliyor. BiP Keşfet'in bu çözümü, perakende sektörünün önde gelen tedarikçilerine güvenli ortamda kaliteli hizmet verirken, sektörle ilgili gelişmelerin daha yakından takip edilmesini ve iş ortaklarının daha donanımlı olmalarını da sağlıyor. BiP, bu alandaki iş birliklerini geniş ekosistemi olan diğer firmalarla da geliştirmeyi planlıyor.