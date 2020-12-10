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BiP'in anlık çeviri özelliği yaygınlaşıyor

BiP'in anlık çeviri özelliği yaygınlaşıyor
BiP'in anlık çeviri özelliği yaygınlaşıyor

Yerli iletişim platformu BiP, anlık çeviri özelliğiyle kullanıcıların 100’den fazla dilde iletişim kurabilmesini sağlıyor.

Tüm dünyanın iletişim için yoğun olarak dijital mesajlaşma uygulamalarını kullandığı günümüzde dil bariyerini ortadan kaldıran yerli iletişim platformu BiP, anlık çeviri özelliğiyle kullanıcıların 100'den fazla dilde iletişim kurabilmesini sağlıyor.

BiP'in dünyanın her ülkesinde kullanıcısı olduğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “BiP uygulamamız ile para gönderme, bas-konuş ve kaybolan mesajlar gibi pek çok özelliği küresel rakiplerden önce kullanıcılarımıza sunduk. Global Mobile Awards ödüllerinde ‘En Yenilikçi Mobil Uygulama' ödülünü almamızı sağlayan ‘Anlık Çeviri' özelliği sayesinde milyonlarca kişi hiç bilmedikleri dillerde konuşan farklı insanlarla rahatlıkla iletişim kurabiliyor. Bu özellik sayesinde mesajı yazan kişi kendi dilinde yazıyor, okuyan kişi kendi dilinde okuyor. Küresel rekabette bizi daha ileri taşıyacak yenilikçi uygulamalarla iletişimde sınırları kaldırmaya, duvarları yıkmak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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