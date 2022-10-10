BiP'in lüks araç çekilişinin kazananı Bayburt'tan

Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BİP'in düzenlediği sıfır araba ödüllü çekilişinin kazananı açıklandı. BiP'in Keşfet kısmından, BiP araba kampanyası kanalınıtakip eden yaklaşık 100 bin kullanıcının katıldığı çekilişin talihlisi, Bayburt'ta yaşayan Ferdi Yıldız oldu.

Söz konusu araç, Turkcell'in İstanbul'daki Genel Müdürlük binasında düzenlenen törenle BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe tarafından talihliye teslim edildi. Yüksektepe, “Yerli iletişim ve yaşam platformumuz BiP, dünyanın her yerinde ve herkes tarafından kullanılıyor. Uygulamamızla ve sürekli değişen fırsatlarla kullanıcımıza birçok kolaylık ve avantaj sunuyoruz. BiP İletişim paketi de bunlardan birisi. BiP'in pazaryeri olan Keşfet kısmından son olarak çekilişimize yaklaşık 1 milyon katılım gerçekleşti. Kazanan arkadaşımızı kutluyor, aracı sağlıklı günlerde kullanmasını temenni ediyoruz. Gelen talepler üzerine Audi kampanyamız devam edecek. Ayrıca BiP'te kullanıcılarımızı memnun edecek yeni ödüllü kampanyalar gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Talihli 27 yaşındaki Ferdi Yıldız ise çekilişi kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yıldız, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Sevdiklerimle BiP üzerinden haberleşmenin bana şans getireceği aklıma gelmezdi. BiP yetkililerine bu güzel hediye için çok teşekkür ediyorum.”

192 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan platform, bir çok özellik sunuyor. Platformdaki ‘Durum' özelliği sayesinde kullanıcılar, Durum menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor. Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP'in ‘Grup Taşıma' özelliği sayesinde, daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri platforma aktarılabiliyor.

Ayrıca platformda 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de var. BiP'in kullanıcı verileri, Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor.

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