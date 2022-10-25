BiP'te 10 ayda 102 milyar mesajlaşma yapıldı

BiP, sadeleşen menüsü ve erişilebilirlik seviyesiyle kullanıcılarına kolay ve hızlı bir deneyim sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre uygulama, arayüzü, gizlilik politikası ve sunduğu ek özelliklerle de benzer uygulamalardan farklılaşıyor. Kullanım oranı katlanarak artan uygulama bugüne kadar 97 milyondan fazla indirildi. BiP'in 2022 yılı toplam mesajlaşma sayısı 102 milyar, arama sayısı ise 124 milyon oldu.

Hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor

192 ülkede milyonlarca kullanıcıya ulaşan uygulama, sunduğu özelliklerle hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. BiP'teki ‘Durum' özelliği sayesinde kullanıcılar, Durum menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor. Uygulamanın ‘Grup Taşıma' özelliği sayesinde, daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri kolayca BiP'e aktarılabiliyor. Ayrıca uygulamada 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de var. Uygulamanın kullanıcı verileri, Türkiye'deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor.

BiP Web ile yüksek boyutlu dosya transferi ve HD kalitede görüşme

Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda sürekli güncellenen uygulama, masaüstünden kullanıma imkan sağlayan web sürümüyle evden ya da ofisten yüksek boyutlu dosya transferi yapabilme seçeneği sunuyor. Benzer uygulamalarda megabayt sınırı olan dosya transferi ve tarayıcı üzerinden sunulmayan HD kalitede görüntülü ve sesli görüşme özelliği de BiP Web'de kullanıcılara sunuluyor. Benzer uygulamalardan farklı olarak, uygulamanın web sürümünde de 1000 kişiye kadar kalabalık gruplar kurmak mümkün. Uygulamada öne çıkan HD fotoğraf gönderme özelliği, tarayıcı ve masaüstü uygulamasında da sınır tanımıyor. BiP Web'le giriş platformlarının tamamından HD kalitede fotoğraf gönderilebiliyor. Uygulama, masaüstü ve web sürümüyle kullanıcı kolaylığını ön planda tutuyor. web.bip.com adresi üzerinden uygulamanın bilgisayardan da kullanıldığı belirtildi.

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