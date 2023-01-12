BiP'te 2022'de 117 milyardan fazla mesaj atıldı

2022 yılında 100 milyon indirme sayısına ulaşan BiP'te yıl içinde 117 milyardan fazla mesaj atıldı. 2022'de toplam mesajlaşma sayısı 117 milyar 409 milyon 522 bin 513 olan BiP'te 1,2 milyar dakikadan fazla arama yapıldı. 192 ülkede aktif olarak kullanılan BiP; arayüzü, gizlilik politikası ve sunduğu ek özelliklerle dikkat çekiyor. İletişim ve yaşam platformu olarak tasarlanan BiP, kullanıcılara ekonomi, eğlence ve spor gibi pek çok kanalı keşfetme imkanı da sağlıyor.

“Kullanıcılar bugüne kadar 100 milyon kez BiP indirdi”

Uygulamanın 2022 yılına dair verilerini değerlendiren BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, “Türk mühendislerinin geliştirdiği iletişim platformumuz BiP, bugün Türkiye'nin yanı sıra dünyanın 192 ülkesinde kullanılan ve toplamda 100 milyonun üzerinde indirme rakamına ulaşmış bir uygulama olarak gelişimini sürdürüyor. Son olarak Aralık ayında, uluslararası faaliyetlerimiz kapsamında BiP'in Pakistan'da halihazırdaki faaliyetlerini artırmaya odaklanarak, VEON Group'la birlikte BiP'in Pakistan'da yaygınlaştırılmasına yönelik bir iş birliğine imza attık. Pakistan'daki kullanıcılarımıza orada da BiP'in hızlı ve güvenli mesajlaşma, yüksek kaliteli sesli ve görüntülü görüşme, gizli mesaj, anında çeviri hizmeti gibi pek çok özelliğini sunacağız. BiP'i küresel bir iletişim uygulaması haline getirmeye odaklanarak, kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş deneyimler sunma hedefimiz için özveriyle çalışacağız” dedi.

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