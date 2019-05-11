BiP'ten Ramazan ruhuna uygun içerik kanalı ‘Dolu Dolu Ramazan'

Dijital operatör Turkcell'in 25 yıllık tecrübesiyle hayata geçirdiği iletişim ve yaşam platformu BiP'in hazırladığı ‘Dolu Dolu Ramazan' kanalında her gün birçok özel içerik, kullanıcılarına sunuluyor. Yapılan açıklamda; Ramazan'ın değerini ve maneviyatını en anlamlı şekilde anlatan sözler, 11 ayın sultanı ile özdeşleşen tarihi semt, mekan ve camiler her gün yenilenen içeriğiyle bir ay boyunca BiP Dolu Dolu Ramazan'da yerini alacak. Kullanıcılarını ‘Ne pişirsem?' derdinden kurtaran iftar menüleri, kolay ve lezzetli yemek tarifleri ile oruç tutanlar için özel beslenme önerileri de BiP'in sunduğu içerikler arasında yer alıyor.

Tüm Türkiye için konuma özel iftar ve sahur vakitleri ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na canlı yayında soru sorma şansı da BiP'in Dolu Dolu Ramazan kanalının takipçilerini bekliyor.