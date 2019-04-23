Bir aile yanmaktan son anda kurtarıldı

Yangın, sabah saatlerinde Bayraklı 2131/9 Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanın en alt katında meydana geldi. İddiaya göre telefon şarjının patlamasıyla evi bir anda alevler sarmaya başladı. Yangın sırasında evin içinde bulunan Gökhan Günay, eşi Fatma Günay ve çocukları Mihrap Günay alevlerin ortasında kaldı. Günay ailesinin çığlıklarını ve dumanları gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak adeta facianın önüne geçti. Alevlerin arasında kalan Günay ailesinin yanı sıra üst katta oturan Gökhan Günay'ın annesi Hatice Günay da dumandan etkilendi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 4 vatandaş Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olaya şahit olan Günay'ın komşusu, “Babam telefon açtı ve arkadaşım Gökhan'ın evinin yandığını söyledi. Hemen buraya geldim. Geldiğimde itfaiye olaya müdahale etmişti ve yangını söndürmüşlerdi. Ben de etrafı kontrol ettim ama yangının tam olarak neden çıktığını bilmiyorum. Bu manzaraya göre durumları çok iyi. Yangın sırasında hava almak için camı kırdığı için Gökhan'ın elinde kesik var. Yangının şarj cihazından çıktığı düşünülüyor” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Halil Karahan - Tolga Tahçı

