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Bir annenin azmi: İşçi olarak girdiği çay ocağını satın aldı

Bir annenin azmi: İşçi olarak girdiği çay ocağını satın aldı
Bir annenin azmi: İşçi olarak girdiği çay ocağını satın aldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evini geçindirmek ve evlatlarına bakabilmek için çay ocağı işleten anne, çalışma azmiyle müşterilerin takdirini kazanıyor.

Bir annenin azmi: İşçi olarak girdiği çay ocağını satın aldı - Tıkla İzle

Evini geçindirmek için çay ocağında eleman olarak çalışmaya başlayan Derya İncegül, dükkanı devralarak kendi işini kurdu. Bir kadın olarak tek başına çay ocağı işleten anne Derya İncegül (49), çalışma azmiyle insanların takdirini kazanıyor. Demlediği güzel çaylarla ve kadın olarak hijyenik olmasıyla müşterilerine hizmet ediyor.

Çıktığı yolda çok savaşlar verdiğini anlatan iki çocuk annesi Derya İncegül, duygularını şu şekilde ifade etti:

"Ben bu çalıştığım dükkana 1 buçuk sene önce eleman olarak girmiştim. Sonra burası devredilecekti. Ben de aldım. 1 senedir kendim işletiyorum. Fazla zorlanmıyorum çünkü herkes saygı duyuyor. Bence çalışmak çok güzel. İki çocuğum için mücadele içindeyim. Dışardan tepkiler aldım mı, aldım. 'Yapamazsın', 'zor bir meslek' dediler. Ama ben bütün gücümle yapmaya çalışıyorum. Her şeye rağmen savaşmaya devam ediyorum. Geçimimizi buraya borçluyum. Kızım çalışmaya başladı. Oğlum daha yeni askerden geldi. Tabi ki evlatlarımın daha düğünü falan olacak. Ve bunları ben karşılamak zorundayım. Mücadele. Bugün Anneler Günü. Benim gibi çalışan, hayatla savaşan bütün annelerin ve şehit annelerinin gününü canı gönülden kutlarım."

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