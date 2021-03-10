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Bir annenin yıkıldığı an

Bir annenin yıkıldığı an
Bir annenin yıkıldığı an

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 buçuk yaşındaki bebek, otomobil içerisinde hayatını kaybetti.

Bir annenin yıkıldığı an - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas yolu Kaykop kavşağında 06 AD 8338 plakalı seyir halindeki otomobil içerisinde bulunan yabancı uyruklu 1 buçuk yaşındaki Ahmed Elseyh rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine otomobilin bulunduğu bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ahmed Elseyh'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Ahmed Elseyh'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan bebeklerini kaybeden aile, ekiplerin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut
 

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