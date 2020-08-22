Bir babanın acılı bekleyişi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor. Bolaman Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 17 yaşındaki Haydar Karataş isimli fındık işçisi genci arama çalışmaları karadan ve denizden yürütülüyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Karataş'ın bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Hava şartlarının olumsuz gitmesi ile arama kurtarma çalışmalarının zor devam ederken acılı ailede çocuklarının biran önce bulunması için yetkililerden gelecek haberi bekliyorlar.

Bolaman Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, “Dün akşam saatlerinden bu zamana kadar çalışmalar devam ediyor. Maalesef olumlu bir gelişme yok. Kurtarma sonuçlarının olumlu bir şekilde bitmesini istiyoruz. Ailesi gerçekten çok acılı, bizler kendilerini teselli ediyoruz” dedi.

Acılı aile dün arama kurtarma çalışmalarına katılan vatandaşlara ve ekiplere teşekkürlerini ilettiler.

Ahmet Altay