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Bir binada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi!

Bir binada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi!
Bir binada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi!

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 katlı müstakil bina çöktü, enkaz altında kalan 4 kişi sağ çıkartıldı.

Bir binada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi sınırında bulunan Gültepe Mahallesi'nde İhsan Yorulmaz'a ait müstakil binada meydana geldi. Doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı düşünülen patlama, binanın çökmesine neden oldu. Dört aile bireyi enkaz altında kalırken, enkaz altında kalanlar AFAD'ın çalışması ile sağ olarak çıkartılıp, yakın hastanelere sevk edildi.

Orhan Ekinci

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