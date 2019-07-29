Bir buçuk tonluk dana kurban pazarının ilgi odağı oldu

İstanbul Sultangazi'de belediyenin kurbanlık pazarında Anadolu'nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunulmaya başlandı. Şimdiden yoğun ilginin görüldüğü kurbanlık alanında, büyükbaş kurbanlıkların fiyatı 8-38 bin fiyat aralığında görücüye çıkarıldı. Kurbanlık alanında 1 ton 430 kiloluk dana ise pazarın en dikkat çeken hayvanı oldu.

"38 bin TL fiyat istiyoruz"

Sinop'tan getirilen en pahalı büyükbaş kurbanlığın sahibi Selçuk Kara, "Hayvan 2 buçuk yaşında. Canlı haliyle bir ton 430 kilo gelmektedir. Kapağını atmış, gayet sağlıklı bir hayvan anlatmaya gerek yok, zaten hayvan kendini gösteriyor. 38 bin TL fiyat istiyoruz. Hayvanımız taliplerini bekliyor. Sinop Erfelek yayla hayvanıdır. Karadeniz'in en uç köşesinden geldi" dedi.

Şaban Kara ise, "Amcamın oğlu hayvana gayet güzel bakmış. Sinop Erfelek'ten gelme. Yayla malı zaten, müşterileri bekliyoruz" ifadesini kullandı. Sinop'tan getirilen dana İstanbul'a getirilen kurbanlıkların arasında şu an itibariyle en pahalı kurbanlık konumunda.

Vedat Bayraktar