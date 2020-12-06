Bir çeşitle başlamıştı şimdi 21 çeşit çay yapıyor

Hem kendisi hem de sözleşmeli kadın çiftçilerinin dağlardan, yaylalardan topladığı bitkileri organize sanayi bölgesindeki mütevazi tesisinde doğal olarak kuruttuktan sonra hiçbir koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici kullanmadan paketleyen Kaya, bölgedeki birçok ünlü çay firmasına bitki çayı da yapıyor.

Coğrafyasının yüzde 60'ını dağların oluşturduğu Gümüşhane'de doğanın temizliği, floranın zenginliği, zirai ve sanayi kirliliğin düşük olması nedeniyle bu işe giren Kaya, doğadan aldığı ilhamla zengin ve çeşitli doğal ürünleri üretip paketleme işine girdi.

Özellikle kadınlardan oluşan sözleşmeli çiftçilerinin kırsaldan topladığı bitkilerin yapraklarını tesisinde doğal olarak kurutan Kaya, daha sonra bu ürünleri el değmeden paketleyerek kutularının üzerine yazdırdığı "Gümüşhane yaylalarından süzülen sağlık" sloganıyla toptancılara satıyor, onlar aracılığıyla yurt dışına ihraç ediyor.

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle son dönemde insanların doğal besinlere önem vermesinden hareket eden Kaya, içerisinde 20 çeşit bitki bulunan antiseptik özellikli kış çayını da yaparak piyasaya sundu.

“Allah doğada bize o kadar nimetler vermiş ki”

Okuldan mezun olduktan sonra temizlik maddeleri ve kozmetik ürünleri imalatıyla iş hayatına başladığını fakat sonra doğanın saflığından ve bolluğundan ilham alarak doğal bitki çayı üretimine başladığını kaydeden 62 yaşındaki Kaya, “Her işin zorluğu var. Ama bizim işimiz bana çok zevk veriyor. Allah doğada bize o kadar nimetler vermiş ki. Bu ürünleri değerlendirip insanlara takdim etmek çok güzel. Bu işi yapıyorken hergün değişik bir yaylada, meradayız. Güzellikleri görüp fark ediyoruz. Bu güzelliklerin içerisinde insanların istifade etmesi gereken bitkiler var” dedi.

“Doğu Karadeniz'de tek firmayız”

Doğu Karadeniz bölgesinde çeşitlilik açısından tek olduğunu ifade eden Kaya, diğer çay fabrikalarına da paketleme yaptığını belirterek, “Bu da bize gurur veriyor, işimize daha çok sarılmamız için teşvik ediyor” diye konuştu.

Adı Gümüşhane ile özdeşleşen kuşburnu çayıyla girdiği sektörde bugün 21 farklı doğal bitki çayı ürettiklerini anlatan Kaya, son olarak özellikle Covid-19 salgının insanların yoğun ilgi gösterdiği ve içerisinde 20 değişik bitki olan Kış Çayının çok fazla talep gördüğünü söyledi.

“20 değişik bitkiyle kış çayı”

Kış çayının içinde antiseptik özelliği, virüslerle savaşan, onlara karşı bağışıklık sistemini güçlendiren özellikleri olan bitkiler olduğunu kaydeden Kaya, “Bu bitkileri karıştırıp dışardan da zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın gibi ürünleri de katarak bu özellikleri biraz daha destekleyerek lezzetli bir kış çayı yaptık. Kış çayının içerisinde kekik, ada çayı, ayva yaprağı, dut yaprağı, havlıcan, tarçın, kekik, zerdeçal olmak üzere 20 değişik bitkiyi karıştırarak yaptık. Çok fazla talep gördü. Yaptığımız işin insanlara faydası olduğu zaman bundan hem zevk alıyoruz hem güç alıyoruz” şeklinde konuştu.

Recep Ergin

