Bir çok sağlık ekibi sel, yangın bölgesinde cansiparane görev yaparken onlar grev yaptı

Ülke genelini derinden sarsan sel ve yangınların izleri silinmeye devam ediyor. Ekosistemin ve onlarca insanın hayatını kaybettiği afet bölgelerinde bir çok sağlık ekibi insanların hayatlarını kurtarmak için cansiparane görev yapıyor. Canla başla görev yapan birçok sağlık ekibinin yanı sıra Temmuz ayında yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı çıkan aile hekimleri ise ülke genelinde iş bırakma kararı aldı. Bu doğrultuda Sakarya genelinde bulunan 98 aile hekimliği noktasından bir çoğu iş bırakarak kapılarına kilit vurdu. Korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken aile sağlık merkezlerinden aşı randevusu alan birçok vatandaş, kapılarına asılan ‘Haksızlık varsa biz yokuz' yazılı kağıtları görünce evlerine dönmek zorunda kaldı. Aile hekimliklerinin grevi, hastaların ve aşı olmak isteyen bir çok kişiyi mağdur etti. Bu durum üzerine Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ise hastaların ve aile sağlık merkezinde aşı olmak için günler öncesinden randevu alan vatandaşların mağduriyeti sonrasında kapalı olan aile sağlık merkezleri hakkında tutanak tutmaya başladı.



Murat Hazer

