Bir dut dalıyla tarlaları suya kavuşturuyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi'nde oturan dört çocuk babası Hasan Bozbay (65), susuz köylerin ve tarla sahiplerinin aradığı isim haline geldi. "Gara Hasan" lakaplı Bozbay bugüne kadar su verilmeyen tarlaları kendi keşfettiği yöntemle suya kavuşturdu. Kuru dut ağacından yaptığı V şeklinde çomağı eline alarak toprak üzerinde gezen ve suyun olduğu yerde çomağın hareket etmesi ile toprağın altında nerede su olduğunu bulan Bozbay, görenleri hayrete düşürüyor.

“Suyun olduğu yerde çomak havaya kalkıyor”

Bunun kendisine Allah tarafından verilen bir lütuf olduğunu ifade eden Bozbay, “Amacım insanlara hizmet etmek, İnsanların mutluluğunu ve sevincini görmek bana büyük bir güç veriyor. Bu yetenek bana Allah'ın bir lütfudur. Bu ilahi lütuf sayesinde, hiç yanılmadan suyun olup olmadığını söyleyebiliyorum. Suyu, kuru duttan yapılan V şeklindeki çomakla buluyorum. Dut çomağıyla tarlayı geziyorum, suyun olduğu yerde çomak havaya kalkıyor. Çok zor zaptediyorum, elimden fırlayacakmış gibi oluyor” dedi.

Köyleri susuz kalınca yeteneğini keşfetti

1999 yılında yaşadığı köyün muhtarlığına seçilen ve üç dönem sürdüren Bozbay, kendisinde olan bu yeteneği köylerinin susuz kalmasıyla keşfettiğini belirterek, “Köyümüzde su yoktu, su sıkıntısı çekiyorduk. Mecbur kaldım araştırdım ne yaptımsa hepsi boş çıktı. Ve bu işe öyle soyundum. Köye iki bu yöntemle keşfettiğim 2 tane sondaj kazdırdım ve bu zamana kadar tespit ettiğim hiç bir kuyum boş çıkmadı. Köyümüzü suya kavuşturduk” diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanına giderek su buldu

Bu yeteneğini mesleğe dönüştüren Bozbay, Türkiye'nin çeşitli illerine giderek su olmayan köyleri de suya kavuşturduğunu anlattı. Elindeki çubukla tespit ettiği hiçbir yerin susuz çıkmadığını ifade eden Bozbay, “Ülkemizin dört bucağına gittim. Gitmediğim yer kalmadı. Mesela Yozgat'ta 5 senede 27 kuyu kazdım ve özel bir şirkete teslim ettim Ankara'da 500 dönüm arazi üzerinde 5 tane, Kahramanmaraş'tan Çorum'a, Denizli'ye varıncaya kadar ülkemde gidilmedik yer bırakmadım” dedi.

Su çıkacağının garantisi veriyor

Su olmadığı sanılan köylerde bile yerin altında nerede su olduğunu bulan ve suyun kaynağını bulacağına dair garanti verdiğini dile getiren Bozbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin notere gider sözleşme yaparız. Ben tespit ettiğim yeri kazdırırım, sen istediğin yeri kazdırırsın. Eğer benim dediğim yerde su çıkarsa artı bir sondaj parası verirsin. Ama senin dediğin yerden su çıkarsa senin sondaj paranı ben veririm. Yani ben su garantisi veriyorum. Ben sözümün arkasındayım. Karşımdaki kişi noterden sözleşme mi ister ne isterse her şeye varım.”

Halil Karahan