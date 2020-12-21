Bir fotoğrafçının gözünden: 'Samandağ'

Meriç Aktar, Samandağ ve çevresi başta olmak üzere birçok şehri gezdiğini belirterek, daha çok insan ve doğa konulu fotoğraflar çektiğini söyledi.

Fotoğrafa merakının küçük yaşlarda başladığını ifade eden Aktar, "Çocuk yaşlarda, ulusal gazete kuponlarını biriktirerek edindiğim küçük filmli makineler ile fotoğraf çekmeye başladım. Fotoğraf bir tutku benim için. Öncelikle kendim için fotoğraf çekiyorum. Yani anılarımı yaşatacağım, belgeleyeceğim, sevdiklerimle paylaşacağım ve çocuklarıma miras olarak bırakabileceğim fotoğraflar benim için ön planda. Fotoğraf hayattır diye düşünürüm ve insan-doğa öğesi ağırlıklı fotoğrafları, yaşamın bizzat içinden olanları çok seviyorum. Fotoğraf çekmediğim bazı anlarda o anların bir daha yaşanmayacağına dair kaygı duyuyorum, fotoğraf çekme arzusunun, farklılıkları fark edip o anları dondurma isteği olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Fotoğraf çekerken, doğa fotoğrafları hariç, mutlaka insan ögesine fotoğraflarında elinden geldiğince yer verdiğini vurgulayan Meriç Aktar, "İçerisinde insan olmayan fotoğraf her zaman eksik fotoğraftır diye düşünürüm. Fotoğraf çekmeden önce, doğru ışık koşullarında, kadrajımı kompozisyon kurallarına göre ayarlar ve öyle fotoğraf çekmeye çalışırım" dedi.

Alican Gümüş