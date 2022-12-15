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Bir garip dolandırıcılık hikayesi

Bir garip dolandırıcılık hikayesi
Bir garip dolandırıcılık hikayesi

Afyonkarahisar’da internette gördüğü nevresim takımını 300 liraya satın alan kadın, evine gelen paketi açtığında şok yaşadı. Alışveriş sitesi nevresim takımı bekleyen kadına 3 adet bez parçası gönderdi.

Bir garip dolandırıcılık hikayesi - Tıkla İzle

Olay, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 50 yaşımdaki Nejla Sarıçiçek, internette gezinirken bir markanın uygun fiyata nevresim takımını gördü. Sarıçiçek, beğendiği nevresim takımınım siparişini verdi. Sarıçiçek, 2 gün sonra eve ulaşan kargo paketini açtığına gördüklerine inanamadı. Nevresim takımı bekleyen Sarıçiçek'e 3 adet bez parçası geldi. Hemen satın aldığı firmayı arayan Sarıçiçek, muhatap bulamadı ve sonrasında ise telefon numarası engellendi.

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