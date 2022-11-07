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Bir gözü mavi, bir gözü yeşil olan adamı gören şaşırıyor

Bir gözü mavi, bir gözü yeşil olan adamı gören şaşırıyor
Bir gözü mavi, bir gözü yeşil olan adamı gören şaşırıyor

Niğde’de yaşayan işitme engelli 26 yaşındaki Mücahit Yıldırım; biri mavi diğeri ise yeşil olan gözleriyle dikkat çekiyor.

Bir gözü mavi, bir gözü yeşil olan adamı gören şaşırıyor - Tıkla İzle

Doğuştan bir gözü mavi bir gözü yeşil olan Mücahit Yıldırım, girdiği ortamlarda farklı göz renkleriyle ilgi odağı oluyor. Anne ve babası ile kardeşlerinin gözlerinin normal olduğunu belirten Yıldırım; “ Babamın gözleri mavi, annemin ise yeşil. Ben de doğuştan iki farklı göz rengine sahibim” dedi. Tercüman eşliğinde açıklamada bulunan Yıldırım; “Niğde'de dünyaya geldim. Doğduğumda konuşuyordum. Daha sonrasında ateşli bir hastalığa yakalandım ve sağır oldum. Gözlerim doğuştan sağ taraf yeşil, sol taraf ise mavi. Sol taraf mavi baba tarafı, sağ taraf anne tarafı. İnsanlar gördükleri zaman şaşırıyorlar. Gözlerin sağlıklı, bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.

Yasin Esen

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