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Bir grup, parkta tartıştığı 2 genci tekme tokat dövdü

Bir grup, parkta tartıştığı 2 genci tekme tokat dövdü
Bir grup, parkta tartıştığı 2 genci tekme tokat dövdü

Beylikdüzü’nde bir grup, parkta tartıştıkları iki genci tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşların “polis geliyor” uyarılarına da aldırmayan şahısların kavga ettikleri anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bir grup, parkta tartıştığı 2 genci tekme tokat dövdü - Tıkla İzle

Olay, 18 Ocak Çarşamba günü Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir grup parkta iki genç ile tartıştı. Kısa süre sonra hararetlenen tartışmada öfkeli grup, iki genci tekme tokat dövmeye başladı. Aldığı darbelerle yere yığılan gençler, uzun bir süre darp edilirken, saldırganlar çevredeki vatandaşların “Polis geliyor” uyarılarına da aldırmadı. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Mahsun Işıklı - Hakan Polat

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