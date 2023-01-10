Bir haberle 38 yıllık asansör hayali gerçek oldu

Onikişubat ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Selahattin Muttalipoğlu'nun (70), 1985 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda belden aşağısı felç kaldı. 38 yıldır hayatına engelli olarak devam eden Muttalipoğlu, İHA muhabirlerine evine çıkmak için bileklerinin desteğiyle merdivenleri kullandığını ve çok zorluklar çektiğini söyledi. Hiç kimseden maddi bir beklentisinin olmadığını, sadece yaşı ilerlediği için merdivenleri artık çıkmakta zorlandığını kaydeden Muttalipoğlu, İHA aracılığı ile bir asansör yapılmasını istedi. Bu çağrıya hayırseverler duyarsız kalmadı. Hayırseverlerin desteği ile eve dış cepheden asansör yapıldı, Muttalipoğlu'nun yaşamı da bir nebze kolaylaştı.

Asansör yapıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Selahhatin Muttalipoğlu, "Asansör ihtiyacım vardı ve kardeşlerim bu ihtiyacımı giderdiler. Allah razı olsun. Şu an rahatlıkla sıkıntı olmadan inip çıkabiliyorum. Rabb'im sebep olanlardan razı olsun. Daha önce bir trafik kazası geçirdim. Kaza sonrası engelli kaldım. Sonrasında bu asansöre hep ihtiyacım vardı. Kaza sonrasında ise kendimi hiç bırakmadım. Merdivenleri oturarak çıkıyordum. Şimdi ise asansörle çıkıyorum. Bu kolaylığı bana sağlayan Ali Berk kardeşimden ve Arif Engizek kardeşimden Allah razı olsun" dedi.

Asansör ihtiyacını karşılayan hayırseverlerden Ali Berk ise "Amcamızın asansör ihtiyacının olduğunu öğrenince duyarsız kalmak istemedik. Gerekli görüşmeleri yaparak hazırlıkları yaptık ve çalışmalara başladık. Bir hafta içerisinde asansör takıldı. Amcamızın da bu sorunu ortadan kalktı ve çok mutlu oldu. Tabii bu durumda bizler de çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı. Hayırseverlerden Arif Engizek de, Selahattin amcanın da kendilerinin de bu durumdan çok mutlu olduğumu dile getirdi.

Ayrıca, Adana'dan 'İyilik Bulaşıcıdır Hareketi' isimli gönüllü grup da Muttalipoğlu'nun akülü araba ihtiyacını karşıladı.

Fazilet Çomruk



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