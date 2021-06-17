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Bir hafta önce cezaevinden çıktı, sabah dükkân, akşam banka soydu

Bir hafta önce cezaevinden çıktı, sabah dükkân, akşam banka soydu
Bir hafta önce cezaevinden çıktı, sabah dükkân, akşam banka soydu

Bursa'da bir hafta evvel cezaevinden çıkan şahıs, sabah bir dükkândan 3 bin lira çaldıktan sonra akşam da bankanın camını kaldırım taşı ile kırıp içeri girdi. Kasaya tuzak için konan 200 lirayı çalan zanlı akşam saatlerinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Bir hafta önce cezaevinden çıktı, sabah dükkân, akşam banka soydu - Tıkla İzle

Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Yıldırım Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi.

Bir hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 28 yaşındaki İsmail Hakkı A, sabah bir iş yerinden 3 bin lira çaldıktan sonra akşam da bir bankanın önüne geldi.

Etrafı gözetleyen şüpheli, daha sonra kaldırım taşını cama vurmaya başladı. Camı kıran şüpheli, ardından yanında bulunan duba ile camı genişleterek içeri girdi. Kasalara yönelen şüpheli tuzak paralarını aldı.

Tuzak paraların çalınmasıyla birlikte alarm devreye girdi. Hırsızlık alarmı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada kasaya tuzak olarak bırakılan 200 liranın çalındığı belirlendi.

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Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler önce güvenlik kamerasından zanlının kimliğini belirledi.

Çeşitli suçlardan kaydı olan İsmail Hakkı A, Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir kafede ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Zanlı ilk sorgulamada suçunu itiraf etti. Olayın sabahın da ise Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir dükkândan 3 bin lira çaldığı belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakan Gönül - Ali Kamur
 

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