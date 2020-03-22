Bir haftada 48 terörist öldürüldü

Bu kapsamda Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de son bir haftada 48 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. PKK'dan kaçan üç terörist ise teslim oldu. Son bir haftada Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki sekiz, sızma girişiminde bulunan 21 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi. Fırat Kalkanı bölgesinde de sızma girişiminde bulunan dört, birliklerimize taciz atışı yapan dört olmak üzere sekiz PKK/YPG'li terörist öldürüldü. Operasyonların aralıksız sürdüğü Irak'ın kuzeyinde ise Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Türkiye Gazetesi