İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir haftada 48 terörist öldürüldü

Bir haftada 48 terörist öldürüldü
Bir haftada 48 terörist öldürüldü

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada hayat durma noktasına gelirken, Mehmetçik sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de son bir haftada 48 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. PKK'dan kaçan üç terörist ise teslim oldu. Son bir haftada Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki sekiz, sızma girişiminde bulunan 21 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi. Fırat Kalkanı bölgesinde de sızma girişiminde bulunan dört, birliklerimize taciz atışı yapan dört olmak üzere sekiz PKK/YPG'li terörist öldürüldü. Operasyonların aralıksız sürdüğü Irak'ın kuzeyinde ise Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Türkiye Gazetesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.