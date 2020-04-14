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Bir haftada koronayı yendi

Bir haftada koronayı yendi
Bir haftada koronayı yendi

Adıyaman’da korona virüs testi pozitif çıkan Abdullah Çatlı, bir haftalık tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Taburcu edilen Çatlı, ‘Kurallara uyun’ çağrısında bulundu.

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51 yaşındaki Abdullah Çatlı, yüksek ateş şikayetiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada korona virüs testi pozitif çıkan Çatlı, 7 günlük tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başardı. Çatlı, doktorların son kontrolünün ardından taburcu edildi.

Sağlık personelinin alkışları arasında taburcu edilen Abdullah Çatlı, “Cenabı Allah devletimize zeval, ziyan vermesin. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Rabbim sağlık görevlilerinden razı olsun. Her şey için teşekkür ediyorum. Bu kötü günlerimizde yanımızda oldunuz. Allah sağlık sıhhat versin bütün müminlere. Hep birlikte el ele verip başaracağız inşallah. Kurallara uyalım arkadaşlar, kurallara uyalım, kalın sağlıcakla” dedi.
Taburcu olan hastalardan dolayı oldukça gururlandıklarını söyleyen sağlık görevlisi ise “Yaklaşık olarak 1 aydır korona pandemisinden dolayı ailemizden uzakta yaşamak zorunda kalıyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen verdiğimiz emeğin karşılığı olarak taburcu olan hastalarımızın yüzünde olan tebessümü gördükçe dört bir yanımızı muhteşem bir duygu kavrıyor” diye konuştu.

Cihan Kizir
 

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