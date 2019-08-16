İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bir Hollywood yıldızı daha Rusya vatandaşlığı istiyor

Bir Hollywood yıldızı daha Rusya vatandaşlığı istiyor
Bir Hollywood yıldızı daha Rusya vatandaşlığı istiyor

Hollywood oyuncusu Eric Roberts, Rusya’nın Soçi kentine yaptığı ziyarette Rusya vatandaşı olmak istediğini açıkladı.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Sambo Dönüş Oyunları Turnuvası'na katılan Amerikalı Hollywood oyuncusu Eric Roberts burada gazetecilere yaptığı açıklamada 2'nci bir vatandaşlık almak istediğini ve bunun kesinlikle Rusya vatandaşlığı olacağını söyledi. Roberts, Rusya'yı romantik bulduğunu söyleyerek, “Rusya bana Amerika'yı hatırlatıyor. Rusya'yı romantik buluyorum. Her 2 ülkenin ayrı ayrı güzel hikâyeleri var. Bu yüzden ikinci bir vatandaşlığa sahip olmak istiyorum ve bu kesinlikle Rusya vatandaşlığı olacak” dedi.
Geçtiğimiz yıl Antalya'da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'ne de katılan Eric Roberts, 400'den fazla filmde oynadı. “Ayla” filminde ABD'li generali canlandıran ve önceki yıl 74 filmde rol alarak bir rekora imza atan Eric Roberts, Altın Küre ve Oscar'a aday gösterildi. 

ABD'li aktör Steven Seagal ve Fransız aktör Gerard Depardieu gibi birçok ünlü isim son yıllarda Rusya vatandaşlığı almış Rusya vatandaşlığına geçen ünlüler yüksek vergiler nedeniyle ülkelerini eleştirmişti.  

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.