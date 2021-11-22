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Bir inşaatın temel kazısı esnasında yan binada kayma oluştu! 5 apartman boşaltıldı

Bir inşaatın temel kazısı esnasında yan binada kayma oluştu! 5 apartman boşaltıldı
Bir inşaatın temel kazısı esnasında yan binada kayma oluştu! 5 apartman boşaltıldı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir inşaatın temel kazası esnasında bitişikteki binada yaklaşık 20 santimlik kayma meydana geldi. Kayma nedeniyle yetkililerce çevredeki 5 binadaki 55 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bir inşaatın temel kazısı esnasında yan binada kayma oluştu! 5 apartman boşaltıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, Tersane Mahallesi 1661 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çalışmaları devam eden bir apartmanın inşaatı esnasında bitişiğindeki binada kayma oluştu.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, AFAD, itfaiye ve ilçe belediyeden yetkililer sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, yetkililerce yapılan incelemeler sonucunda inşaatın bitişiğindeki bir binada yaklaşık 20 santim kayma olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine inşaatın çevresinde bulunan 5 binadaki 55 dairenin tedbir amaçlı boşaltılması kararlaştırıldı. Evlerinden tahliye edilen bazı vatandaşlar yakınlarının yanına giderken, bazıları ise inşaat firması yetkililerince otellere yerleştirildi.

Öte yandan, kaymanın meydana geldiği bina ile karşısındaki apartman arasına herhangi bir olumsuzluk olmaması amacıyla metal destek yerleştirildi.

Mustafa İç
 

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