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Bir istedi, beş ineği oldu |Sabiha nine hayırseverlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Bir istedi, beş ineği oldu |Sabiha nine hayırseverlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Bir istedi, beş ineği oldu |Sabiha nine hayırseverlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Denizli’de uçurumdan düşerek telef olan ineğinin başında ağladığı fotoğraf ile Türkiye’nin gündemine oturan 70 yaşındaki Sabiha nineye, hayırsever iş adamı inek hediye etti.

Bir istedi, beş ineği oldu - Tıkla İzle

Kendisine uzanan yardım eliyle buzağılar ile birlikte 5 inek sahibi olan yaşlı kadın, hayırseverlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. 

Geçtiğimiz 4 Nisan'da Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi'nde yaşanan olayda, tek başına yaşayan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın (SYDV) kendine bağladığı yaşlılık maaşı ve 2 ineği sayesinde geçimini sağlayan 70 yaşındaki Sabiha Özel'in ineklerinden biri uçurumdan aşağı düşerek telef oldu. Olayın ardından telef olan ineğinin başına oturarak ağladığı esnada yoldan geçen birisi yaşlı kadının fotoğrafını çekerek sosyal medyaya yükledi. Sonrasında ise Sabiha nineye ulaşan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri yaşlı kadının durumunu haberleştirerek ülke gündemine taşıdı. İHA'nın haberi ile kamu kurumları başta olmak üzere hayırseverler harekete geçti.

Sabiha ninenin durumuna kayıtsız kalmayan İstanbullu bir iş adamı da yaşlı kadına inek hediye etti. İsminin açıklanmasını istemeyen iş adamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta gündeme getirdiği yardımlaşma ve paylaşma duygusunun kendilerine bir ders niteliğinde olduğunu ve bunun yanında bir insanlık görevi olarak Sabiha nineye inek hediye ettiğini belirtti.

“Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan” 

Sabiha nineye Çivril ilçesinden alınan inek yaklaşık 120 kilometrelik bir yolculuğun ardından kendisine ulaştırıldı. Kendisine getirilen ineği seven ve ahırına koyan yaşlı kadın, hayırseverler ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Özel, “Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Allah makamından eksik etmesin. Allah gücünü kuvvetini daha çok versin. Gözyaşlarım dindi şükür, artık üzülmüyorum” dedi.  

Serdar Uzkaya
 

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