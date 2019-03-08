“Bir kadın olarak toplumda yerimizi daha fazla almamız gerekiyor”

Açılış konuşmasını İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu'nun yaptığı organizasyonun moderatörlüğünü yazar Beral Madra üstlendi. Kadın sanatçıların, üretimleri bağlamında sanattaki ayrım ve çeşitliliği anlatacağı etkinliğin konuşmacıları ise Deniz Pireci, Duygu Nazlı Akova, Gökçe Er oldu.

“Kadınlar mimarlık içinde uzun yıllar bastırılmışlar”

Kadın ve Mimarlık üzerine çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek cümlelerine başlayan İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, “Kadının toplumdaki yeri bizi her zaman ilgilendiriyor. Bir kadın olarak toplumda yerimizi daha fazla almamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada sanat ile ilgili etkinlikler var. Mimarlık da teknik yönleri olan bir sanat dalıdır. Kadınlar, mimarlık içinde uzun yıllar bastırılmışlar. Mimarlık eğitimine erkek öğrencilerin kabulünden ancak 100 sene sonra kadın öğrenciler kabul edilmeye başlanmış. Kadına karşı şiddet tüm kadınları ve kadına değer veren erkekleri derinden üzüyor” diye konuştu.



“Kadınlarımızın her zaman sanatla iç içe olmasını arzu ediyoruz”

Birçok sergide kadın sanatçılar ile çalışma fırsatı elde ettiğini söyleyen yazar ve sanat eleştirmeni Beral Madra, “İKÜ öğrencileri günümüzde çağdaş sanat üretimleri yapabilecek ve günümüze ait sorunları yapıtlarında gösterebilecek durumda. Kadınlarımızın her zaman sanatla iç içe olmasını arzu ediyoruz. Hepsine daha güzel bir gelecek diliyorum” dedi.