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Bir kişi otomobilin egzozunu tıkadı, sahibi şaşkına döndü

Bir kişi otomobilin egzozunu tıkadı, sahibi şaşkına döndü
Bir kişi otomobilin egzozunu tıkadı, sahibi şaşkına döndü

Silivri’de kimliği belirsiz bir kişi, sitede park halinde olan otomobilin egzozunu sünger parçaları ve eski çoraplarla tıkadı, sabah işe gitmek için aracına binen sahibi ise şaşkına döndü. Şahsın egzozu tıkadığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir kişi otomobilin egzozunu tıkadı, sahibi şaşkına döndü - Tıkla İzle

Olay, dün gece 04.00 sıralarında Silivri Mimarsinan Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilin egzozunu kimliği belirsiz bir kişi sünger parçaları ve eski çoraplarla tıkadı. Sabah işe gitmek için otomobile binen kadın sürücü, aracın çalışmaması üzerine kontrol ettiği sırada gördükleri karşısında şaşkına döndü. Gördüğü manzara karşısında kısa süreli şok yaşayan genç kadın, egzozu tıkayan şahsı bulmak için çevrede bulunan iş yerlerinden güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde şahsın egzozu tıkadığını anlayan genç kadın, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şahsın egzozu tıkadığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yusuf Eker

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