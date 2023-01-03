Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

Edinilen bilgiye göre kavga, sabah saatlerinde Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobildeki biri kadın 3 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Otomobil içerisinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek dışarda bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada ağır yaralanan Mehmet Veysi Doğan (26) kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bekir Şeyhanlı

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