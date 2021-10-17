Bir kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından 2 şüpheli tutuklandı

Cuma günü gece saatlerinde Bartın kent merkezinde bulunan bir eğlence mekanında tartışma çıktı. Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak üzerinde yer alan binanın 2'nci katındaki barda iddialara göre Eren G. (30) ve T.K. isimli şahıs arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kavga eden Eren G. ve T.K.'yi ayırmaya çalışan Ayberk Karagöz iddialara göre Eren G.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunla göğsünden, T.K. ise omzundan vuruldu. Yaralılardan Ayberk Karagöz; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Omzundan yaralanan T.K. ise Bolu'ya sevk edildi.

Olay sonrası otomobil ile kaçan Eren G. ve kendisine yardım ettiği iddia edilen Eray G. polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Eren G., 1 kişinin ölümü 1 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayda kullanılan silahı ırmağa attığını itiraf etti. Eren G. ve kardeşi Eray G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bülent Bostancı