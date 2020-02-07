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Bir kişiyi başından vurmuştu, üzerinden bunlar çıktı

Bir kişiyi başından vurmuştu, üzerinden bunlar çıktı
Bir kişiyi başından vurmuştu, üzerinden bunlar çıktı

Başakşehir’de kendini durdurmak isteyen şahsı başından vuran hırsızın, üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi. Suç makinesi hırsızın üzerinden iki adet cep telefonu, bir miktar altın, para, tornavida, İngiliz anahtarı, lastik eldiven ile içerisinde çalıntı eşyaların bulunduğu çanta ele geçirildi.

Bir kişiyi başından vurmuştu, üzerinden bunlar çıktı - Tıkla İzle

Başakşehir Fırat Caddesi üzerindeki lüks bir siteye akşam saatlerinde hırsızlık için giren S.G. isimli şüpheli, fark edilmesi üzerine koşmaya başlamış daha sonra ise kendini durdurmak isteyen Özbekistan uyruklu Sanjarbek İshanov'u boğuşma sırasında tabanca ile 5 el ateş ederek başından vurmuş ve olay yerinden kaçmıştı. Yaralı İshanov, sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hırsız S.G. ise kısa sürede ekiplerin çalışmaları neticesinde Göksu Sokak üzerinde yakalanarak polis merkezine götürülmüştü.

Hırsızın üzerinden altın, bozuk para ve çeşitli malzemeler çıktı

Başakşehir Göksu Sokak üzerinden yakalanan S.G. isimli hırsız, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin üst aramasından tabanca, şarjör, fişek, cep telefonu, bir miktar altın, bozuk para, tornavida, İngiliz anahtarı, lastik eldiven ve daire önünde şahsa ait olduğu tespit edilen ve içerisinde çalıntı eşyaların bulunduğu çanta ele geçirildi.

'Dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edildi

Polis merkezine götürülen şüpheli S.G.'nin çeşitli suçlardan kaydığı olduğu öğrenildi. Ayrıca S.G.'nin dolandırıcılık suçundan faili olarak da arandığı tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Vedat Bayraktar

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