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Bir kişiyi yaralayıp kaçan zanlı suç makinesi çıktı

Bir kişiyi yaralayıp kaçan zanlı suç makinesi çıktı
Bir kişiyi yaralayıp kaçan zanlı suç makinesi çıktı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde geçen günlerde bir kişiyi silahla yaralayıp kayıplara karışan zanlı yakalandı. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan zanlı jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayınca kaza yaparak durdu.

Bir kişiyi yaralayıp kaçan zanlı suç makinesi çıktı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde Mudanya ilçesine bağlı Tirilye Mahallesi'nde bir kişiyi yaralayıp kayıplara karışan zanlı, jandarma kontrol noktasında yakalanacağını anlayınca 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarmadan kaçan zanlı Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde aracıyla kaza yaptı. Aracını bırakıp yaya kaçan zanlının Y.K. olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi yakalamak için evine baskın yaptı. Baskında kaçmaya çalışan Y.K. yan binanın çatısında yakalandı.

Zanlı ile ilgili yapılan incelemede, Y.K.'nin kaza yaptığı aracında 10 gram metamfetamin ele geçirilirken şüphelinin daha önce 3 hırsızlık 1 tane de mala zarar verme suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Derya Evren

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