Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civciv çöpe atılmış halde bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir yer altı çöp konteynerinden civciv sesleri geldiğini duyan vatandaş, durumu önce Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine belediye ekipleri hemen hareket geçti. Sesle ilgili İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine ve polise de haber verildi. Olay yerine ulaşan ekipler mahallenin en işlek caddesinde bulunan yer altı çöp konteynerini açtığında şok bir manzarayla karşılaştı.

Bir kısmı ölmüş 200'ye yakın civcivi çöpe atılmış halde bulundu. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden bir işçi konteynerin içine girerek civcivleri çıkarttı. Mahalleli, belediyeyi alkışlarlarken civcivleri de sahiplendi. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.