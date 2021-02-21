Bir köpeği dolaştırmak için üçü birden sokağa çıktı, “Bunun neresi yanlış?” dediler

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kurallara uymayan bazı vatandaşlar sokaklarda kameralara yansıdı. Beşiktaş'ta kısıtlama kurallarını hiçe sayarak sahilde spor ve yürüyüş yapan kişilerin olduğu, bazılarının maske dahi takmadıkları görüldü. Kimi alışverişe çıktığını söylerken, kimi “Neden sokağa çıktınız?” sorusuna cevap vermedi. Bir köpeği dolaştırmak için iki arkadaşıyla sokağa çıkan ve sağlık çalışanı olduklarını söyleyen bir kişi, “İznimiz var, sağlık personeliyiz. Yasada sağlık personelleri sadece işini icra etmek için dışarı çıkacak mı diyor? Öyle bir yasa yok. Keyif yapmıyoruz şu an, köpeğimizi çıkardık dışarı. Evet, bir köpeği üç kişi çıkardık. Bunun neresi yanlış?” dedi.

“50-100 TL'ye köpek kiralayanlar var”

O esnada yoldan geçen bir başka vatandaş ise, “Nişantaşı'na gidin, orada günlük 50-100 TL'ye köpek kiralayanlar var. Bunu da yapıyorlar dışarı çıkabilmek için, bu da var. Köpeğin dolaştırılma saati sabah 5-6 da olabilir, bu suistimal” diye konuştu.

“Türkiye korona sürecini daha iyi yönetti”

İran'dan geldiklerini söyleyen bir kişi ise ülkesindeki korona sürecini Türkiye ile karşılaştırarak, “Türkiye korona sürecini kesinlikle çok iyi bir şekilde yönetti. Türkiye süreci İran'dan daha iyi yönetti. Çünkü burada aşıya daha rahat bir erişim var. Burada ilk nokta virüsü nasıl kontrol ettiğinizdir. İkinci nokta ise aşılamayı nasıl yönettiğinizdir. Türkiye muhteşem bir kontrol sağladı” dedi.

Yunus Emre Şeker - Alper Suat Tutaşı

