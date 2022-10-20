Bir lastik botta 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan bir lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınıp karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hamdi Yörür



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