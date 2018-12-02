Bir Litre Gözyaşı 9.bölüm İZLE | Bir Litre Gözyaşı 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Bir Litre Gözyaşı son bölüm)

Bir Litre Gözyaşı 9.bölüm izle | Bir Litre Gözyaşı 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Bir Litre Gözyaşı son bölüm) Bir Litre Gözyaşı'ndan her şey rayından çıkacak. Hande ve Mahir'i gören Cihan ne yapacak? Bir Litre Gözyaşı'nın son bölümünde neler oldu? Bir Litre Gözyaşı 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar... Hande'nin beklenmedik hamlesini gören Cihan, Mahir'den uzak durmaya karar verir. Cihan'a açılma konusunda bu sefer çok kararlı olan Mahir Cihan'a onu sevdiğini söylemenin yollarını ararken, Ali de Cihan'ın gönlünü almak için elinden geleni yapmaktadır. Kimse üzülmesin diye her zaman pozitif kalmaya çalışan Cihan, hastalığının oluşturduğu psikolojik etkileri derinden hissetmeye başlar. Hande'yi üzmemek için Mahir'den kaçsa da kendini hep onun yanında bulan Cihan'ın Mahir yüzünden yaşadığı bu gel-gitleri yanlış anlayan Muzo, Figen'in tüm uyarılarına rağmen Ali'yi Cihan'dan uzak tutmanın yollarını aramaya başlar.Selin'in de kışkırtmalarıyla Cihan ve Mahir arasında bir şeyler olduğundan şüphelenmeye başlayan Hande ise, Cihan'ın annesi ve babası için hazırladığı yıldönümü sürprizine Ali'yi de dahil edince dörtlü arasındaki dengeler yeniden değişir.Diğer yandan Güzin'in aldığı hediye ile kıskançlık krizine giren Elif, Sedat'ın karanlık dünyasında dönüşü olmayan işlere bulaşarak kendini ve ailesini tehlikeye sürüklemektedir.

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BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali'nin teklifini düşünen Cihan, ne diyeceğini bilemez. Mahir'i sadece arkadaşı olarak görmediğinin farkındadır. Üstelik en yakın arkadaşı Hande de Mahir'den hoşlanmaktadır. Mahir ise Cihan'a aşık olduğunu anlar ve babasının sözlerinden sonra harekete geçmeye karar verir.

Mahir'e olan duyguları, Cihan'ı oldukça zor bir duruma düşürür. Ali'nin teklifinin erken olduğunu dile getirse de kalbi çoktan kararını vermiştir.