Bir meslek daha tarih oluyor

40 yıldan fazladır kasket ustalığı yapan 40 yaşındaki Naci Umut, Hamam Yolu bölgesinde bulunan dükkânında, mesleğin yok olmasının sebeplerini anlattı. Umut, 50 metrekarelik dükkânında kasketlerin hem satışını hem de imalatını yapmaya devam ediyor.

“Gençlere kültürel ve sanatsal mesleklerin öğretilmesi gerekiyor”

Eskişehir'de 1970 yılında babasının yanında çırak olarak kasket üretimine adım atan Naci Umut, mesleği sürdürüyor. Fabrika üretimi şapkalar ve gelişen teknoloji ile birlikte mesleğin bitişinin hızlandığını anlatan Umut, unutulmaya yüz tutan kasket şapkalarını üretmeye devam ediyor. Umut, günümüzde kasket imalatını yapabilecek çırak bulamadıklarını söyleyerek, “Çırak bulma sorununu birçok meslek yaşıyor. Bizleri, kültürel değerlere sahip tarihi mesleklerin yok olması üzüyor. Gençlere kültürel ve sanatsal mesleklerinin öğretilmesi gerekiyor. Onlar öğrenmese hiç bir mesleğin devamı olmaz” ifadelerini kullandı.

“10 yıl sonra bu mesleğin yok olacağını düşünüyoruz”

Cumhuriyetin kuruluşundan 1985'e kadar talebin iyi olduğu belirten Umut, 1985'den sonra satışların duraksadığına dikkat çekti. Umut, "Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana şapka hayatımızda devamlı varlığını sürdürdü. 1985'den sonra günümüze kadar duraklama yaşanıyor. 10 yıl sonra bu mesleğin yok olacağını düşünüyoruz. Kasket şapkasını vatandaşlarımız eskisi kadar takmıyor. 1985'den öncesi çocuk, genç ve yaşlı demeden herkes takıyordu. Günümüzde yeni modalar çıktığı için sabit müşterilerden başka talep eden olmuyor” diye konuştu.