Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayının şüphelisi H.A.'nın otobüs ile Bozüyük ilçesine gelebileceği yönündeki ihbarı değerlendiren Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bozüyük Otogarında belirtilen otobüsü durdurarak şüpheliyi yanında bulunan sırt çantasıyla birlikte kıskıvrak yakaladı.

İşlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilen şüphelinin sırt çantasında yapılan aramalarda yaklaşık 300 bin lira nakit para, 200 euro, 11 adet burma bilezik, 7‘li çeyrekli bileklik, 1 adet hasır bileklik, 1 adet Reşat altın, 1 adet Aziz altın, 5 adet hesap cüzdanı, 9 adet dekont, 5 adet banka kartı, 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kartı elde edildi. Şüpheli H.A. toplamda yaklaşık 950 bin lira değerindeki çanta ile birlikte Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.