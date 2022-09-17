Bir oğlu şehit edilen diğeri ise dağa kaçırılan anne bin 111 gündür evlat nöbetinde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 111'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak öldürüldüğünü söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Çiftçi, “Ben iki evladım için geldim. Oğlum Rojhat'ı HDP ve PKK dağa kaçırdı. Diğer oğlumda kardeşini aradığı için bir gece bir grup PKK köyde yaşadığımız eve gelerek oğlumu evden alıp ahıra götürdüler ve elleri bağlı bir şekilde infaz ettiler. 4 çocuk babasıydı, bu zulmü hep HDP ve PKK yapıyor. Allah, HDP ve PKK'nın bu zulmünü kabul etmesin. Ben, HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Yeter artık, birini şehit ettiler diğerini dağa götürüp mağaralara mahkum etmişler. Oğlumu bana versinler” dedi.

Murat Başal



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