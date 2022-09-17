İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bir oğlu şehit edilen diğeri ise dağa kaçırılan anne bin 111 gündür evlat nöbetinde

Bir oğlu şehit edilen diğeri ise dağa kaçırılan anne bin 111 gündür evlat nöbetinde
Bir oğlu şehit edilen diğeri ise dağa kaçırılan anne bin 111 gündür evlat nöbetinde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerim evlat nöbeti bin 111. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Bir oğlu şehit edilen diğeri ise dağa kaçırılan anne bin 111 gündür evlat nöbetinde - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 111'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak öldürüldüğünü söyledi.

Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Çiftçi, “Ben iki evladım için geldim. Oğlum Rojhat'ı HDP ve PKK dağa kaçırdı. Diğer oğlumda kardeşini aradığı için bir gece bir grup PKK köyde yaşadığımız eve gelerek oğlumu evden alıp ahıra götürdüler ve elleri bağlı bir şekilde infaz ettiler. 4 çocuk babasıydı, bu zulmü hep HDP ve PKK yapıyor. Allah, HDP ve PKK'nın bu zulmünü kabul etmesin. Ben, HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Yeter artık, birini şehit ettiler diğerini dağa götürüp mağaralara mahkum etmişler. Oğlumu bana versinler” dedi.

Murat Başal
 

İLGİLİ HABER
Diyarbakırda ailelerin evlat nöbeti bin 110uncu gününde Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 110'uncu gününde
İLGİLİ HABER
PKK mağduru aileler bin 109 gündür evlat nöbetinde PKK mağduru aileler bin 109 gündür evlat nöbetinde
İLGİLİ HABER
Muşta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 39a yükseldi Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 39'a yükseldi
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Fırsat bulduğun an kaç gel Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: 'Fırsat bulduğun an kaç gel'
İLGİLİ HABER
Evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 105. gününde de sürüyor Evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 105. gününde de sürüyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.