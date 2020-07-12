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Bir site içine ağaca yuva yapan arılar toplandı

Bir site içine ağaca yuva yapan arılar toplandı
Bir site içine ağaca yuva yapan arılar toplandı

Bilecik bir site içindeki ağaca yuva yapan arı kolonisi uygun bir alana götürüldü.

Bir site içine ağaca yuva yapan arılar toplandı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre; kent merkezinde Özbelde Sitesi sakinlerinin site içerisinde bulunan bir ağaçta yuva yapan arılarının çokluğu nedeniyle Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine talepte bulundular. Talep üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanı bir kişi özel bir kıyafetle arılarının bulunduğu ağaca gelerek, elindeki kovana arıları topladı. Toplanan arı kolonisi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Ardından arılar uygun bir alana bırakıldı. Site sakinleri de çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Cem Kaan Toka

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