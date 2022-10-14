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Bir tarafta yangın, bir tarafta kavga

Bir tarafta yangın, bir tarafta kavga
Bir tarafta yangın, bir tarafta kavga

Bursa'da sandalye imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın devam edip siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken hemen yanı başındaki ana caddede iki kişi birbirine girdi.

Bir tarafta yangın, bir tarafta kavga - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde sandalye fabrikasında öğle saatlerinde çıkan yangın binayı sardı. Üçüncü kattaki alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşıp yangına müdahale etti.

Alevler yarım saat içinde bastırılırken, yangının yaşandığı dakikalarda üst caddede iki kişi trafik meselesi yüzünden birbirine girdi. İki kişinin kavgası kameraya yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ali İhsan Uğur
 

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